عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تشارك بفعالية التميز في البحث العلمي ومستقبل الإنتاج المعرفي بمصر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك وفد جامعة المنصورة برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة،  العلماء والباحثين بجامعة المنصورة  المدرجين بقائمة ستانفورد العالمية  الأكثر تميزاً ضمن %2 على مستوى العالم فى الفعالية التي نظمتها هيئة فولبرايت فى مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان (التميز في البحث العلمي مستقبل الإنتاج المعرفى في مصر) بحضور أ.د  محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، ولفيف من قيادات الوزارة والسادة رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية. 
وفى بداية الفعالية، أعرب دكتور أيمن عاشور عن سعادته بمشاركة هذا التجمع من علماء مصر المتميزين، لافتًا إلى أنه يعد أول مرة تشهد فعالية هذا العدد الهائل من العلماء الذين تفخر بهم مصر لما حققوه من مراكز عالمية متقدمة بقائمة ستانفورد، مؤكدًا أن البحث العلمي هو أساس قاطرة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة فى الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الفعالية هو بناء اقتصاد المعرفة، وتحويل الابتكار إلى مشروعات يمكن تطبيقها، مؤكدًا أن دور البحث العلمي في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يتمثل في رفع عدد وجودة الأبحاث، ربط البحوث التطبيقية بالجهات المعنية بالتطبيق والاستفادة من مخرجاتها، وتوجيه المشروعات الممولة لخدمة احتياجات المجتمع.

ومن جانبه أشاد رئيس جامعة المنصورة بالعلماء والباحثين من الجامعة  الذين تم إدراجهم في تصنيف ستانفورد وفقًا لعدد الاستشهادات. 
مُشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التعليم العالى وهيئة الفولبرايت لدعم العلماء، ومنها التعاون لتنظيم هذا المؤتمر الذي يتم من خلاله تحديد مسارات التمويل المقدمة من الهيئة
مشيرًا أن خطة الجامعة فى البحث العلمى تهدف الى  تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة 2030.
كما أشار الى الدور الحيوى للعلماء والباحثين بجامعة المنصورة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، و أهمية ربط ابتكارات العلماء والباحثين  المتميزين بالصناعة والاقتصاد القومى  من خلال الاستمرار في زيادة إنتاج الأبحاث ضمن خطط الدولة مع التأكيد على الدخول بالمشروعات البحثية الممولة، وعمل الشراكات البحثية مع العديد من الجامعات المختلفة، بالإضافة إلى عمل الأبحاث المشتركة مع الباحثين بالجامعات الأجنبية، ووضع خطط لنشر إنتاجهم العلمى لزيادة الاستشهادات.

وقد تضمنت الفعالية ورشة عمل بين العلماء المتميزين المدرجين بقائمة ستانفورد لوضع مقترحاتهم فى مختلف المجالات والتخصصات العلمية بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وخلصت الحلقات النقاشية إلى العديد من المشروعات البحثية التي يمكن نقلها إلى الصناعة.

كما ناقشت الجلسات المؤسسات البحثية التي يمكن أن يستفيد الباحثون المصريون من خبراتهم وإجراء بحوث مشتركة في مجالات مثل تحديات تغيرات المناخ والطاقة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى مسارات التمويل المقدمة من الفولبرايت تم الإشارة إلى مبادرة Green Energy لتمويل مشاريع دولية في مجالات ذات أولوية للوطن مثل الطاقة الخضراء واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطب مثل AI for drug discovery بالمشاركة مع مراكز عالمية متخصصة في هذه المجالات. واقترحت المناقشات أن يشكل كل مشروع اتحادًا يضم أعضاء من الصناعة والجامعات في مصر والمنظمات الدولية.

IMG-20230809-WA0030
IMG-20230809-WA0030
IMG-20230809-WA0031
IMG-20230809-WA0031
IMG-20230809-WA0032
IMG-20230809-WA0032

IMG-20230809-WA0030
IMG-20230809-WA0030
IMG-20230809-WA0031
IMG-20230809-WA0031
IMG-20230809-WA0032
IMG-20230809-WA0032
البحوث التطبيقية الاقتصاد القومي التعليم العالي والبـــحث الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت المشروعات الممولة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

بعد طريقة الإقالة.. سيد عبدالحفيظ يرفض عروض الأهلي| تعرف على وجهته المقبلة

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

رغي على الفاضي | منشور صادم من خالد الغندور عن أزمة الزمالك

موضوعات متعلقة

تواصل فعاليات مشروع مودة للمخطوبين بالدقهلية

محافظ الدقهلية يكلف بشن حملة مكبرة بمدينة جمصة لرفع القمامة والأتربة

إنجازات الرئيس السيسي بالدقهلية لا تنتهي من أجل حياة كريمة للمواطنين

لخلافات زوجية.. شخص ينهي حياته بإحدى قرى الدقهلية

العثور على جثة شخص مجهول الهوية بمركز دكرنس في الدقهلية

أشعل النيران به .. ضبط المتهم بحرق آخر بالدقهلية

محافظ الدقهلية يشكل لجنة لمتابعة أعمال ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة

23 ألف مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات الأسنان بالدقهلية

ترشيحاتنا

بايدن يعرف صاحبه.. مفاجأة مدوية بشأن العثور على كوكايين في البيت الأبيض

تمهيدًا لانتخابات مبكرة.. رئيس باكستان يحل البرلمان

خلّص على مراته وبنته | قرار عاجل ضد الزوج المتهم في الهرم

رسالة عاجلة من خادم الحرمين إلى رئيس وزراء إثيوبيا

حوار | محمد صفوت يتحدث عن مشواره ودور اتحاد التنس ووادي دجلة

روسيا تنتصر.. ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة صادمة بشأن حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة كنتاكي .. طريقة عمل أجنحة الدجاج الوينجز

ماذا يحدث للحامل عند تناول الممبار ؟

فين مستحقاتي| حقيقة فسخ عقد نجم الزمالك..وهذا سبب عدم قيد هذا اللاعب

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ