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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان .. انقلاب شاحنة بـ أسلحة لحزب الله | ومصرع شخصين

لبنان - علم
لبنان - علم


أفادت قناة العربية مقتل شخصين باشتباكات في لبنان بعد انقلاب شاحنة تحمل أسلحة تابعة لحزب الله.

ومن جانبه؛ ذكر رئيس قسم الكحالة في "الكتائب" غابي بجّاني: 3 سيارات رباعية الدفع تابعة لـ"حزب الله" حضرت إلى المكان، وانتشر عناصر الحزب وأطلقوا النار ما أدّى إلى إصابة شاب من المنطقة*


كما أوضحت مصادر مقربة من حزب الله للجديد ان الشاحنة للحزب ولا نعرف ما بداخلها وتركنا الامر للجيش اللبناني للسيطرة على الوضع


وبينت المصادر اصابة احد عناصر حزب الله بجروح خطرة في حادثة شاحنة الكحالة


والمحت المصادر الي ان الجيش سيقيم حواجز اضافية للسيطرة على الوضع في الكحالة ورفع حمولة الشاحنة

 

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