تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الانضمام للكلية الفنية العسكرية

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى الكلية الفنية العسكرية.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

ويقدم موقع صدى البلد الشروط المطلوبة من أجل الانضمام للكلية الفنية العسكرية.

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تقبل الكلية الفنية العسكرية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة الرياضيات" فقط، كذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية "علمي" والشهادات المعادلة من القسم العلمي.

وألا يزيد السن في 1 / 11 / 2023 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 75% فأكثــر، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية "ميلادية"، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة "بتخصصاتها" وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

إجراءات التقديم للالتحاق بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية العامة.

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لـ

موقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت حتى يوم الإثنين الموافق 08/28/ 2023 و سيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف، إلكترونيا.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة حتى يوم الخميس الموافق 31 /08 /2023، و يتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

الشروط العامة للقبول