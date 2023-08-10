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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الانضمام للكلية الفنية العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى الكلية الفنية العسكرية.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

ويقدم موقع صدى البلد الشروط المطلوبة من أجل الانضمام للكلية الفنية العسكرية.

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تقبل الكلية الفنية العسكرية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة الرياضيات" فقط، كذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية "علمي" والشهادات المعادلة من القسم العلمي.

وألا يزيد السن في 1 / 11 / 2023 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 75% فأكثــر، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية "ميلادية"، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة "بتخصصاتها" وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

إجراءات التقديم للالتحاق بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية العامة.

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لـ 

موقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية  على الإنترنت حتى يوم الإثنين الموافق 08/28/ 2023 و سيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف، إلكترونيا.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة حتى يوم الخميس الموافق 31 /08 /2023، و يتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

الشروط العامة للقبول

  • أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية "عن غير طريق التجنس/ وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى"
  • أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة "الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعي" بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام "2023 /2022"
  • أن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2022
  • ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف
  • أن يكون الطالب حَسن السير والسلوك
  • أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال  فترة دراسته بالكلية
  • ألا يكون الطالب قد استقال أو فُصل تأديبياً من أي "كلية - معهد - مدرسة" عسكرية / مدنية
  • ألا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية
  • ألا يقل الطول عن 170 سم لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتي يسمح بها حتى 158سم كحد أدنى
  • أن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعــة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقته الطبية
  • أن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام حالة عدم اجتيازه الاختبار
  • أن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع "7.5 متر"/ بدون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز
  • أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية المختلفة
  • أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصي "كشف الهيئة" وفقاً لتقييم لجنة الاختبار
  • أن يجتاز الطالب بتفوق اختبار المعلومات العامة
  • أن يجتاز الطالب بتفوق الاختبار التفضيلي “اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي".
  • أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل "التحاليل التخصصية المتقدمة"، ويُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع. 
  • أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة في أوراق القَبول والتي تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجد الطالب بالكلية
  • أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط  وليس "المعاهد العليا أو الأكاديميات"، ويلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي
  • يُسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط ويشترط إجادة السباحة كشرط أساسي لاختبارات الكلية البحرية بالإضافة إلى بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها موجود على الصفحة الرسمية لـ موقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت، ويجب على الطالب وولى أمره السعي لإحضار هذه الأوراق من الآن، نظراً لأن إستخراجها يستغرق وقتاً طويلاً يؤدى إلى تأخير إجراءات القبول.
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