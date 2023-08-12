تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الإنضمام للكلية العسكرية التكنولوجية

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة، عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى الكلية العسكرية التكنولوجية.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

ويقدم موقع صدى البلد الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى الكلية العسكرية التكنولوجية.

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تقبل الكلية العسكرية التكنولوجية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية "القسم العلمي"، وتقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام "ثلاث وخمس سنوات كطلاب منتظمين" والمُطبق بها البرامج الدراسية المطورة وفقاً لمنهجية الجدارات "قرار وزاري رقم 42 / 2022" من المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقط وتكون التخصصات تابعة لأقسام "الميكانيكية / الكهربية" على أن يُقدم الطالب ما يفيد بذلك.

كما تقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط / وزارة الإنتاج الحربى وطبقاً للشروط والتخصصات والشعب التي تُقبل بالكلية، وتقبل الطلبة المقيدين في دراسات أعلى من الشهادات المذكورة "كليات الهندسة / الجامعات التكنولوجية / كليات التعليم الصناعي / المعاهد الفنية الصناعية العليا" التابعة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بشرط أن تكون هذه الدراسات فى سياق وتُفيد دراستهم مع ضرورة إستيفاء شرط السن.

وألا يزيد السن في 1 / 11 / 2023 م عن 21 سنة للطلبة الحاصلين على ثانوية "عامة / أزهرية / صناعية ثلاث سنوات" ، و22 سنة للطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات ، والحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط / والمقيدين في الدراسات الأعلى.

وأن تكون النسبة المئوية للمجموع الثانوية العامة وما يعادلها 60% فأكثر، والثانوية الصناعية 80% فأكثـــر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية "ميلادية"، ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا كل في تخصصه وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

إجراءات التقديم للالتحاق بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية العامة.

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لـ

موقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت حتى يوم الإثنين الموافق 08/28/ 2023 و سيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف، إلكترونيا.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة حتى يوم الخميس الموافق 31 /08 /2023، و يتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

الشروط العامة للقبول