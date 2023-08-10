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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طريقة تحضير النودلز الصيني

طريقة عمل النودلز
طريقة عمل النودلز الصيني

يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة تحضير النودلز الصيني بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق النودلز.

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طريقة تحضير النودلز الصيني

طريقة تحضير النودلز 

إليك طريقة تحضير النودلز الصينية الكلاسيكية:

 المكونات لعمل النودلز الصيني

حزمة من النودلز الصينية (مثل نودلز البيض أو نودلز القمح)
2 ملعقة كبيرة من زيت الطهي (مثل زيت السمسم أو زيت النبات)
2-3 فصوص ثوم مفرومة
1 بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح رفيعة
خضروات مشكلة مقطعة إلى شرائح (مثل الجزر والفلفل الأخضر والفطر والكرفس والبصل الأخضر)
قطع صغيرة من اللحم (مثل شرائح اللحم أو الدجاج أو الروبيان) (اختياري)
2-3 ملاعق كبيرة من صلصة الصويا
1-2 ملعقة صغيرة من السكر
ملح وفلفل أسود حسب الذوق
أعشاب وتوابل اختيارية (مثل الكزبرة المفرومة أو الفلفل الحار المفروم)


طريقة عمل النودلز الصيني

قم بغلي الماء في وعاء كبير وفقًا لتعليمات الحزمة. أضف النودلز الصينية واتبع توجيهات الطهي على الحزمة. غالبًا ما تحتاج النودلز الصينية إلى طهي لمدة 3-5 دقائق حتى تصبح طرية. صفي النودلز واشطفها بالماء البارد لإزالة النشا وتجنب التصاقها.

سخن مقلاة كبيرة أو وعاء عميق على نار متوسطة. أضف زيت الطهي وسخنه.

أضف الثوم المفروم والبصل المقطع إلى المقلاة وقلبهما حتى يصبحان طريين ويتناثران برائحة طيبة.

إضافة اللحم المقطع إلى المقلاة وقلبه حتى ينضج تمامًا. إذا كنت تستخدم الروبيان، أضفها في المرحلة الأخيرة لمدة قصيرة حتى تنضج.

أضف الخضروات المشكلة إلى المقلاة وقلبها لبضع دقائق حتى تصبح طرية. يمكنك طهي الخضروات حتى تكون مازالت مقرمشة إذا كنت تفضل ذلك.

ضع النودلز المستعملة في المقلاة وقلبها جيدًا حتى تدمج المكونات معًا.

أضف صلصة الصويا والسكر إلى المقلاة وقلبها جيدًا لتتشرب النودلز بها، يمكنك ضبط كمية صلصة الصويا والسكر حسب ذوقك الشخصي  .

طريقة تحضير النودلز طريقة تحضير النودلز الصيني الكلاسيكية النودلز ​​​​​​​health

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