إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات إثر نشوب مشاجرة بينهم وبين أخرين بشارع السوق القديم دائرة مركز ههيا وتم نقل المصابين الي مستشفي ههيا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة وجاري ضبط طرفي المشاجرة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ههيا بإستقبال كلا من "هبه ا ع" 45 سنة مصابة بجرح بفروة الرأس و"محمد ا ا" 52 سنة مصاب بجرح بالأذن اليمني و"روحية ع ا" 34 سنة مصابة بكدمة بالظهر و"كريم ا ح" 17 سنة مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس و"السيد ر ا" 18 سنة مصاب بجرح قطعي بالأذن اليسري وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر نشوب مشاجرة بينهم وبين أخرين بشارع السوق القديم دائرة مركز ههيا وتم نقل المصابين الي مستشفي ههيا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة وجاري ضبط طرفي المشاجرة