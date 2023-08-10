الحكومة تدعو المواطنين لترشيد استخدام المياه في 10 خطوات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن ترشيد استخدام المياه.

وأوضح الانفوجراف أن الماء هو أصل الحياة، والحفاظ عليه أحد الواجبات الأساسية؛ لذلك من المهم والضروري ترشيد استهلاك المياه في المجالات كلها، وهناك الكثير نستطيع فعله في منازلنا من أجل الحفاظ على هذا المورد المهم، خاصة وأن شُحّ المياه العذبة أصبح قضية تؤرِّق العالم كله.



وتابع الانفوجراف ان هناك ٢٤ لتر مياه مهدرة يوميا في المنازل بسبب تسريب صنبور المياه و" السيفون" مما يؤدي إلى إهدار المياه .

واستعرض الانفوجراف ١٠ نصائح لترشيد استهلاك المياه في المنازل .