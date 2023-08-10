آخر استعدادات حفلي عمر خيرت وبهاء سلطان وكارول سماحة في العلمين.. تفاصيل

قال كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، إن اليوم الخميس مميز في فعاليات مهرجان العلمين، مشيرًا إلى أنه سيشهد الحفل الأهم للموسيقار عمر خيرت، بالإضافة إلى حفل بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة.

أماكن جلوس لمن لم يقوموا بحجز التذاكر



وأضاف «بيبرس»، في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الاستعدادات الخاصة بالحفلات بدأت من ليلة أمس: «بدأ الناس يتوافدون استعدادا للحفل منذ ليلة أمس، والناس متحمسة جدا وتنتظر حفل الموسيقار عمر خيرت وحفل بهاء سلطان وكارول سماحة».

وتابع: «يتم تجهيز الأماكن المحيطة بالمسرح الكبير من أجل تسهيل الحركة خروجا ودخولا لحفل الموسيقار عمر خيرت، وهناك توجيهات من منظمي الحفل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأن يلتزم الناس بالمسارات المحددة للحفلين».

وأكد أنه يتم تجهيز الكورنيش لأنه سيتضمن أماكن جلوس لمن لم يقوموا بحجز التذاكر، لافتًا إلى ان هناك حضور كبير جدا من المصريين والعرب.

