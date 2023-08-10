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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنها تشارك في معرض التعليم العالي للجامعات.. تفاصيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تشارك جامعة بنها في الدورة السابعة لمعرض التعليم العالي، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على مدار يومي العاشر والحادي عشر من أغسطس الجاري في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر.

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وخلال افتتاح المعرض تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جناح جامعة بنها وذلك بصحبة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حرصت على المشاركة في معرض التعليم العالي الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم نظرًا لكونه من أكبر الملتقيات التعليمية في مصر حيث تشارك به كبرى الجامعات والمعاهد العليا المصرية (الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية).
مضيفًا أن جامعة بنها حريصة على المشاركة باستمرار في مختلف المعارض التعليمية بغرض تعريف الطلاب بالبرامج الدراسية المختلفة المتاحة في الجامعة لمساعدتهم في الالتحاق بالتخصصات التي تتناسب مع رغباتهم وميولهم في الدراسة، وكذلك شرح كيفية الالتحاق بهذه التخصصات والبرامج.
وأشار "الجيزاوي" إلى أن أهمية المعارض التعليمية تكمن في مساعدتها للطلاب وأولياء الأمور في التعرف على إمكانيات الجامعات المصرية والتخصصات الموجودة بها بما يسمح للطلاب باختيار الالتحاق بأي منها بما يتفق وميوله واستعداده.
موضحًا أن معرض التعليم العالي الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم يتيح لجميع الجامعات والمعاهد العالية فرصة للترويج لمختلف البرامج والتخصصات الدراسية مع توضيح شروط القبول بها مشيرًا إلى أن جامعة بنها حريصة باستمرار على التواصل الفعال مع الطلاب وأولياء أمورهم لإطلاعهم على أفضل البرامج والتخصصات المناسبة لهم في كليات الجامعة المختلفة سواء في جامعة بنها الحكومية أو جامعة بنها الأهلية.


من جانبه أعرب الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بالإقبال الطلابي الكبير على زيارة جناح جامعة بنها موضحًا حرص الجامعة على المشاركة في مختلف الملتقيات والمعارض التعليمية حيث تكون فرصة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى بين خبراء التعليم العالي في مصر وعلى مستوى العالم، مثلما تكون هذه المعارض فرصة لمساعدة الطلاب في تحديد مسارهم الدراسي.

 


وتابع أن جناح جامعة بنها قد شهد إقبالا طلابيا كبيرا في أول أيام معرض التعليم العالي مما يعكس ثقة الطلاب بجامعة بنها حيث حرصوا على زيارة جناح الجامعة للاستفسار عن التخصصات والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها جامعة بنها وجامعة بنها الأهلية.
كما وجه  الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدعوة للطلاب لزيارة جناح جامعة بنها على مدار يومي 10 و11 أغسطس مؤكد بأنها فرصة لمساعدتهم في تحديد التخصصات الدراسية الأنسب لهم بعد التعرف على مختلف البرامج الدراسية المتميزة التي تقدمها جامعة بنها والتي تناظر أفضل التخصصات في الجامعات الأجنبية المتقدمة، وبمناهج متميزة، وبأعضاء هيئة تدريس على أعلى مستوى.

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جامعة بنها الدورة السابعة التعليم العالي رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي

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