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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ حياة شاب وطفل فى جراحتين نادرتين بمستشفى بنها الجامعي.. صور

جانب من الجراحة
جانب من الجراحة

نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي في إجراء جراحتين نادرتين لحالتين؛ الأولى إصلاح عيب خلقي لطفل، وهو بروز عظمة القص في منتصف الصدر، أما الحالة الثانية فكانت لشاب يعاني من عيب خلقي نادر بالقلب، حيث كان يعاني من ثقب بين الأذينين، مع ثقب آخر في الصمام الميترالي "عيب جزئي بالحاجز الأذيني البطيني".

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وجاءت الحالة الأولى، والتي كانت عبارة عن تصليح وإعادة بناء القفص الصدري لطفل يعاني منذ الولادة من أعراض "صدر الحمامة أو الصدر الجؤجؤي"، وهو عيب خلقي نادر يعاني فيه الشخص من بروز خارجي لعظمة القص من منتصف الصدر، وهو ليس له أهمية أو أعراض مرضية، ولكنه سبب من أسباب التنمر علي الأطفال ويؤدي إلى تأثر نفسي شديد للطفل في وسط أقرانه.

وأوضح المستشفى أن الطفل حضر للمستشفى وتم حجزه وتجهيزه للعمليات وإجراء العملية، حيث قام بإجرائها الدكتور إبراهيم قصب، رئيس القسم، والدكتور محمد الجزار، الأستاذ المساعد بالقسم، وبمعاونة الدكتورة خديجة فتحي، المدرس بالقسم، حيث تم استئصال الغضاريف المعوجة بالصدر وإعادة وضع عظمة القص إلى وضعها الطبيعي وخرج المريض بسلامة الله وحفظه لاستكمال علاجه بالقسم الداخلي.

أما الحالة الثانية، فكانت عبارة عن تصليح عيب خلقي نادر بالقلب لشاب يبلغ من العمر 22 عاما، حيث كان يعاني من ثقب بين الأذينين مع ثقب آخر في الصمام الميترالي "عيب جزئي بالحاجز الأذيني البطيني"، حيث تم إجراء العملية بواسطة الدكتور باسم مفرح عجلان، والدكتور محمد عمر، والدكتورة هبة أبو الخير، والدكتورة فاطمة محمود.

وتوجهت رئاسة القسم بالمستشفى بالشكر للدكتور أحمد أبو الغيط، والدكتورة أسماء فتح الباب أطباء التخدير بالقسم، وكل طاقم الأطباء المقيمين والتمريض بالعمليات والرعاية المركزة بالقسم.

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مستشفى بنها الجامعي بنها جراحة القلب والصدر رئاسة القسم بالمستشفى عظمة القص

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