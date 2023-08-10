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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواعيد التقدم لـ 44 وظيفة بتعليم القليوبية.. اعرف الشروط والتفاصيل

وظائف
وظائف

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية فتح باب تلقي الطلبات لوظائف موجه عام مادة ونشاط ضمن إعلان الوظائف الإشرافية بالمديرية بـ 44 فرصة متاح التقدم لها حتى 19 أغسطس الجاري وفق المعلن علي بوابة الوظائف الحكومية.

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وفيما يلي تفاصيل وشروط التقدم لشغل وظائف موجه عام مادة ونشاط بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم وذلك بموازنة الوظائف الاشرافية للعام المالي 2023- 2024 بديوان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حيث تتوافر ضمن الإعلان 44 فرصة لشغل هذه الوظائف.
وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن وظائف موجه عام مادة ونشاط المتاحة ضمن الإعلان الحالي يبلغ عددها 44 وظيفة تقع على قمة التوجيه الفنى مادة ونشاط وتختص بالإشراف على موجهي التخصص والنشاط التابع لهم، ومن أبرز مهام القائمين على الوظيفة المساعدة في التنمية المهنية للموجهين والمعلمين أو الإخصائيين وإعداد الخطط ومتابعتها وتقويمها وتوجيهها طبقا للسياسات واللوائح والمفاهيم الحديثة.
أما عن شروط التقدم لوظائف موجه عام بتعليم القليوبية، فتتضمن اجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقا لإحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وكذلك المعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، والإلمام التام بكافة القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفي المنظمة والملائمة لطبيعة العمل، وأن يكون المتقدم من بين شاغلي وظيفة كبير معلمين ممن سبق لهم شغل وظيفة التوجيه الأدنى مباشرة، والحصول على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي بتقدير مقبول فأعلى.
وبالنسبة للمستندات المطلوبة لشغل الوظائف، هي نموذج التقدم لشغل الوظيفة مرفق به صورة شخصية ملونة حديثة، وسيرة ذاتية للمتقدم، وأصل شهادة صلاحية التنمية المهنية الصادرة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشرط تكون سارية وغير منتهية، وإفادة من الشئون القانونية بالإدارة التعليمية التابع لها المتقدم بعدم الاحالة للمحكمة التأديبية والجنائية، وبيان حالة الكتروني حديث موضح به موقف الجزاءات حتى تاريخه ومعتمد، وتقارير الكفاية عن آخر عامين أو إفادة من قسم التقارير بتقرير الكفاية خلال عامين، وصورة معتمدة من قرار أخر ترقية مسكن عليها، وتقديم رؤية ومقترح للوظيفة المتقدم لها في ضوء المستحدثات التربوية للتطوير العملية التعليمية، وإقرار بقبول العمل بالوظيفة المتقد إليها بأي إدارة تعليمية في نطاق مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وإقرار من جهة العمل يفيد أن المذكور على رأس العمل حتى تاريخه، وصورة معتمدة طبق الأصل من أي شهادات تقدير أو دورات تدريبية.

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