برعاية ألمانيا.. العراق يطلق الخطة الاستراتيجية لإزالة الألغام

أطلق العراق خطته الاستراتيجية لرفع وإزالة الألغام بالتعاون مع مركز جنيف الدولي ورعاية الحكومة الألمانية.



وأضح بيان رسمي لوزارة البيئة العراقية اليوم الميس أن الاستراتيجية الوطنية لشؤون الألغام للأعوام 2023 - 2028 ، ترتكز على إزالة الألغام والتوعية بشأن مخاطرها.

وذلك بالإضافة إلى مساعدة الضحايا وتمكينهم جسدياً ونفسياً من أجل دمجهم في المجتمع.



وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساءأمس الأربعاء، عن مقتل 4 جنود أتراك في هجوم نفذه أفراد "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

ووقع الهجوم في منطقة عملية "المخلب - القفل" التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية (شمال العراق).

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن قواتها ألقت القبض على 5 أشخاص أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية، قادمين من جهة سوريا.