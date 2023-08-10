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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شعب مالوش حل.. عامل في قهوة يرقص بأكواب الشاي على رأسه

يحمل اكواب الشاي
يحمل اكواب الشاي

شعب مالوش حل.. جملة تداولها رواد المواقع بعد انتشار مقطع فيديو لأحد الرجال العاملين في قهوة بشوارع القاهرة، يرقص بطريقة خاطفة للأنظار حاملا اكواب الشاي.

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ويظهر في الفيديو القصير الذي انتشر كالنار في الهشيم رجل في منتصف العمر يعمل في أحد المقاهي ويتراقص على أنغام موسيقى شعبية يحمل اكواب الشاي في فمه ويضع كوب اخر على رأسه وسط حالة من الذهول من الحضور.

ويرقص الرجل بطريقة خاطفة لا يمكن تقليدها ويصفق له جميع الحضور في القهوة لبراعته وخفة يده وتمرسه الملحوظ.

وانهالت التعليقات على المقطع مشيدين بمهارة الشاب المصري واصفين الحدث ب شعب مالوش حل، كما حصد الفيديو آلاف الاعجابات في ساعات قليلة.

شعب ملوش حل قهوة الشاي

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