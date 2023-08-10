وزير الدفاع البولندي يعلن نشر 10 آلاف جندى على الحدود مع بيلاروسيا

أفاد وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك لراديو بولندا، اليوم الخميس، بأن بولندا تعتزم نشر 10 آلاف جندي على الحدود مع بيلاروسيا.

وقال بلاشتشاك: "سيكون هناك حوالي 10 آلاف جندي: 4000 سيتعاملون مباشرة مع حماية الحدود و 6000 سيكونون في المنطقة"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف أن الجيش البولندي يعمل بنشاط على تطوير وتلقي معدات متطورة.

وزعم بلاشتشاك أنه “خلال عامين، سيكون لدينا أقوى جيش في أوروبا”، مشددًا على أن القوة العددية للجيش البولندي تساوي بالفعل 170 ألف فرد.

واتخذت بولندا قرارًا بتعزيز وجودها العسكري على الحدود مع بيلاروسيا بعد ظهور مقاتلات تابعة لشركة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة على الأراضي البيلاروسية وتوغل مزعوم لطائرتين مروحيتين بيلاروسيتين في مجالها الجوي.

ومع ذلك، تشير السلطات البولندية إلى تصعيد جديد لأزمة الهجرة عبر الحدود منذ خريف عام 2021 باعتباره السبب الرئيسي لتعزيز حماية الحدود مع بيلاروسيا.

كما يؤكد مسئولو حرس الحدود في بولندا ، فإنهم يشهدون مرة أخرى عددًا متزايدًا من المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون العبور إلى الأراضي البولندية ويلاحظون أفعالهم العدوانية، حيث يقوم المهاجرون بإلقاء الحجارة والزجاجات والأعمدة الخشبية على حرس الحدود.

تدعي السلطات البولندية أن الأزمة على الحدود مع بيلاروسيا تثيرها السلطات البيلاروسية والروسية بزعم زعزعة استقرار الوضع على الجانب الشرقي لحلف الناتو.

وقد رفضت موسكو ومينسك مرارًا هذه المزاعم.