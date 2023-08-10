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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من ليبيا وتونس بشأن المهاجرين العالقين على الحدود

صدى البلد

أعلنت تونس وليبيا، اليوم الخميس، أنهما اتفقتا على إيواء المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر.

 

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية لوكالة فرانس برس "تم الاتفاق إثر اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي الأربعاء على أن تتكفل تونس وليبيا بايواء مجموعة المهاجرين المتواجدين على مستوى الحدود".

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وكانت قد أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، عن قلقهما العميق بشأن أوضاع مئات المهاجرين العالقين في المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر.

 

وأوضحت المنظمتان - بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة- أن مئات المهاجرين عالقون في ظروف مزرية عقب ترحيلهم من تونس باتجاه مناطق حدودية معزولة مع ليبيا والجزائر، حيث أشارتا إلى دخول عدد منهم إلى البلدين.

 

وأكدت المنظمتان، أن هناك حاجة ملحة لتقديم مساعدات إنسانية ضرورية ومنقذة للحياة إلى حين إيجاد حلول إنسانية عاجلة”.

 

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