من قلب الساحل.. لوحة على البحر تشعل انستجرام.. ما القصة؟

على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ووسط الرمال الناعمة والمياه الزرقاء الصافية، تمارس الشابة سوزي سامح هوايتها المفضلة في هدوء تام بينما أبهرت المتابعين بآخر ما قامت بإنجازه من رسم لوحة فنية جذبت أنظار متابعي موقع انستجرام.

تعيش سوزي فترات طويلة من العام على شواطئ الساحل الشمالي وتمارس الرسم على الورق كما تنظم ورش عمل للأطفال والكبار لتعليم الرسم بطرق مختلفة.

وتركز سوزي سامح في تعليمها للرسم على صفاء ذهن المتدرب وتوديع ضوضاء المدينة والضغوط الحياتية التي تواجهنا بشكل يومي.

سوزي سامح ترسم لوحة فنية على شواطئ الساحل

وفي ساعات الصباح الهادئة استطاعت سوزي رسم لوحة أبهرت متابعيه نظرا لدقتها وروعة تفاصيلها التي امتزجت الوانها الطبيعية بالرمال والصدف المثبت أعلاها.

وانهالت التعليقات على الفيديو الذي نشرته سوزي سامح لتفاصيل رسمها للوحة معبرين على رقة وروعة تفاصيلها رغم عدم إدراك الفنانة في البداية لمدى جودة النتيجة

وتقول سوزي سامح: “حاولت افكر ارسم ايه لكن معرفتش، فبدأت وانا مش عارفة هاعمل ايه، لكن مع الوقت بدأت ادمج الالوان مع بعض واجمع أفكاري، وفي الاخر طلعت اللوحة بالشكل دا”