المعهد القومي للحوكمة يبحث سبل التعاون مع المدرسة الوطنية للسياسات العامة بباكستان

استقبلت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ وفدا رفيع المستوى من المدرسة الوطنية للسياسات العامة بباكستان، ضم مجموعة من كبار مسئولي الحكومة الباكستانية من مختلف القطاعات، برئاسة السيدة أمبرين رضا، مساعد وزير بالمدرسة الوطنية للسياسات العامة.

وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى نشأة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورؤيته ومجموعة البرامج التدريبية التي يقدمها في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، والشراكات التي عقدها مع كبرى المراكز والجامعات على المستوى المحلي والدولي لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى.

كما استعرضت الدكتورة شريفة شريف دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المسـتدامة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة، وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.