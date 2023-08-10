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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الزمالك استثناء .. خريطة صفقات أندية الدوري فى ميركاتو الصيف

مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك

شهدت صفقات انتقالات اللاعبين في ميركاتو الصيف نشاطا ملحوظا من قبل العديد من أندية الدوري الممتاز يأتي في مقدمتها النادي الأهلي.

وخلت صفقات انتقالات اللاعبين فى ميركاتو الصيف فى الدوري المصري من تعاقد نادي الزمالك مع أي لاعب نظرا لايقاف القيد بسبب غرامة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي. 

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صدى البلد يستعرض صفقات الأندية المصرية فى ميركاتو الصيف في الدوري . 
 

‏النادي الأهلي 
 

إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي ورضا سليم من الجيش المغربي وخالد عبد الفتاح من سموحة.

بيراميدز 
 

مصطفى فتحي من التعاون السعودي والكونغولي فيستون مايلي من يانج أفريكانز التنزاني ويوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر.

 

‏البنك الأهلي
 

حسن شاهين حارس المقاولون انتقال حر ومحمد عبداللطيف جريندو لاعب المصري انتقال حر وأيمن أشرف من الأهلي انتقال حر وأحمد مدبولي من الإسماعيلي انتقال حر وسيرجي أكا من الإسماعيلي

المصري
 

محمد الشامي من الإسماعيلي وسمير فكري من الداخلية وميدو جابر من سيراميكا

 

الاتحاد السكندري
 

الحارس عمر صلاح من سموحة وأحمد غنيم مدافع سبورتنج وعمرو صالح من وادي دجلة وهاني الطامي من المنصورة .. سيف تقا من سيراميكا كليوباترا وإسلام زيادة من مصر للمقاصة والحبيب حسن عبده من النيجر.

سيراميكا كليوباترا 


إسلام المزين من المصري وعلاء يحيى من لافيينا

 

سموحة
 

حسام حسن ومحمود وحيد ومصطفى البدري من الأهلي وأحمد خالد من أسوان والمغربي عبد اللطيف بنقصو من فريق شباب أطلس خنيفرة والجزائري يوبا أوقاصي من شبيبة القبائل.

 

فاركو
 

السيراليوني موسى توراي ومحمود فرحات من إنبي والحارس محمد صلاح من إنبي وأحمد فهمي لاعب بلقاس.

 

طلائع الجيش
 

موسى دياوارا من البنك الأهلي في صفقة انتقال حر وأحمد الشيخ و حميد ماو من غزل المحلة وعبدالرحمن أسامة "شيكا" من الانتاج الحربي وكريم طارق من الجونة وأحمد متعب من إيسترن كومباني وكريم حلاوة من مصر للمقاصة ومصطفى الخواجة من سموحة وعمر طارق من الترسانة.

 

نادي زد
 

شادي حسين وعلي لطفي ومصطفى سعد الشهير بميسي وأحمد سيد عبد النبي ومصطفى فوزي ومحمد أشرف وحمدي موسى من الأهلي وجرجس مجدي ومحمد إسماعيل من إنبي والموريتاني معط ماجاسا من الجمارك الموريتاني وومصطفى زيكو وإسلام عبد الله من حرس الحدود.

 

بلدية المحلة
 

محمود باستن من جمهورية شبين ويوسف حسن وعبد الرحمن اللاهوني من بورتو السويس وإسلام مرزوق من زد وكريم أشرف من دكرنس والمغربي محمد الزفراني من إسبانيا.

 

الجونة
 

أحمد مسعود حارس الجيش في صفقة انتقال حر ومحمد الصباحي لاعب سموحة في صفقة انتقال حر.

الدوري امام عاشور الزمالك شيكابالا سبورتنج لشبونة

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