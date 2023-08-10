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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان: فولكر لم يعد ممثلا للأمم المتحدة بالخرطوم وندعو غوتيريش لتعيين آخر

السودان - علم
السودان - علم


اكد السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف ان رفض السودان حضور فوكلر لجلسة مجلس الأمن لا ينطوي على اي ابتزاز لأحد ولا تهديد وإنما هي ممارسة  لحق السودان المشروع في قبول من يرى انه يخدم السودان وشعبه ويرفض من يعمل ضده.

وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء تعليقا على جلسة مجلس الأمن امس حول الأوضاع في السودان ان السودان نجح في مسعاه باستبعاد فولكر عن جلسة المجلس وتقديم بيان عن السودان حيث سبق أن أعلن السودان بأنه شخص غير مرغوب فيه وأنه فيما يتعلق بالحكومة السودانية لم يعد ممثلا للأمين العام الأمم المتحدة.

واشار الوزير إلى أن هناك دولا اتهمت السودان بابتزاز الأمم المتحدة قائلا ان ذلك غير صحيح لان السودان نفسه كان ضحية ابتزاز بعض الدول العظمى التي تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن وسخرت ومازالت تسخر مجلس الأمن للاضرار بالدول النامية وارغامها على انتهاج نهج يستجيب لمطامع ومخططات الاستعمار الجديد.

وحث الوزير الامين العام للأمم المتحدة للإسراع في تعيين ممثل جديد خلفا لفولكر  حيث أن العمل في بعثة يونتامس في ظل الظروف التي يمر بها السودان لا يستحمل الفراغ.

يذكر أن فولكر لم يقدم اي بيان أو مداخلة في جلسة الأمس وذلك لأول مرة منذ تعيينه ممثلا خاصا الأمين العام للأمم المتحدة في السودان.
 

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