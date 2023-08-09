انطلاق جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في السودان

انطلقت اليوم الأربعاء، جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في السودان.

وقالت مساعدة أمين عام الأمم المتحدة مارثا بوبي للشؤون الإفريقية إن الجيش السوداني والدعم السريع لا يحققان أي انتصار، مضيفة أن القتال في دارفور يعيد العنف القبلي.

مضيفة أن الوضع الأمني في جنوب كردفان بالسودان ما زال هشا.

وتابعت بوبي" أن تبعات القتال في السودان تنعكس بشكل أساسي على الشعب".

وأشارت بوبي إلى أن الهجمات العشوائية والمقصودة أحيانا ما زالت مستمرة في الخرطوم.

وقالت مساعدة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإفريقية أن طرفا النزاع في السودان لا يلتزمان بأي هدنات إنسانية، مضيفة أن العالم يريد وقفا فوريا للقتال في السودان.

ورحبت مساعدة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإفريقية بالمبادرات المدنية من جانب القوى السياسية في السودان.

وقالت بوبي في ختام كلمتها إنه يجب التوصل لحل تفاوضي لإنهاء الحرب في السودان بأسرع وقت.

