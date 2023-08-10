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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرط مهم.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات السلام مع روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إنه يجب أن يكون هناك  إلى نوع من الإبداع في التعامل مع مسألة المفاوضات مع روسيا، مشيرا إلي أن المفاوضات لن تكون مباشرة وتتطلب تحقيق شرط مهم.

 

وحسب صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، قال كوليبا: "هناك طرق دبلوماسية أخرى لتسيير الأمور بشكل غير مباشر.. يمكننا التفاوض مع روسيا بعد انسحاب قواتها من أراضينا ولكن ليس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وأضاف: “من الواضح لنا أننا لن نرى بوتين وزيلينسكي علي طاولة واحدة".

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أن "الهجوم المضاد سيحقق لنا انتصارات قريبا وسنواصل القتال، وليس لدينا بديل".

 

وقال كوليبا: "يمكن تحقيق الهدف من خلال مزيج من الحرب والدبلوماسية.. يهتم جنرالاتنا بالعنصر الأول، ومهمتهم هي دفع الروس إلى التراجع.. وأنا معني بالدبلوماسية والحوار".

 

وأضاف: "نحن لا نصدق تصريحات الروس، وقبل الانسحاب نود أن نتأكد من أن هذا أمر جدي وليس خدعة".

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وقال كوليبا، حول عمن يمكن أن يصبح وسيطا في المفاوضات: “في اتفاق الحبوب الذي أبرم بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

 

 كانت هناك اتفاقيتان منفصلتان واحدة معنا وأخرى مع موسكو، ولم يكن هناك اتفاق مباشر مطلقا. نحن بحاجة إلى نوع من الإبداع لإيجاد حلول.. سنبحث عنه بأي وسيلة، لكن في الوقت الحالي لا توجد ظروف لذلك".

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