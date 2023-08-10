توك شو.. بشرى من الأرصاد بشأن درجات الحرارة ومفاجأة في أسعار الذهب اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

عاجل| بشرى من الأرصاد بعد موجة الارتفاع في درجات الحرارة





أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام نتيجة التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

منتشر.. ظهور متحور جديد لفيروس كورونا و31 ألف حالة مسجلة حول العالم

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، تفاصيل ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، قائلا: “إنه ليس بمتحور جديد، مشيرا إلى أنه حتي الأن لا يوجد شئ يدل أنه مختلف فى الأعراض عن أوميكرون أو غيره فى العموم”.

وأضاف الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم إنتشار الأوبئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك ارتفاع فى الإصابات هذا الشهر، حيث وصلوا إلى مليون إصابة جديدة على مستوي العالم، و3132 حالة وفاة، موضحا أن الحالات فى ازدياد، وبدء المتحور أن يكون مسئول عن دخول المستشفيات بنسبة عالية.

الموسيقار هاني فرحات يعلق على واقعة إحراج أصالة له في المسرح| فيديو





علق الموسيقار هاني فرحات، على واقعة إحراج أصالة له، قائلا: "ما حدث غير صحيح.. والفيديو ده مفبرك ومش حقيقي".

وقال الموسيقار هاني فرحات، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "الفنانة أصالة قامت بتقديري وشكري خلال إحدى الحفلات الفنية، وبعد ذلك تقدمت بالشكر أيضًا للموسيقار خالد فؤاد، والذي كان يمر بوعكة صحية شديدة".

شعبة الذهب تعلن مفاجأة غير سارة للمواطنين





أكد عمرو المغربى عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن من يمتلك أموال، عليه، أن يقوم بشراء الذهب، في هذه الفترة، موضحًا أن أسعار الذهب الأن تشهد انخفاضات، ولكن بعد فترة سيكون هناك تغيير في الأسعار.

مفاجأة جديدة بشأن غرامة كهربا للزمالك.. فيديو





أكد الكابتن عصام شلتوت الناقد الرياضي، أن هناك مفاجأة بشأن محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، وغرامة نادي الزمالك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، على قناة الحدث اليوم، أن محامي كهرباء على العباسي، لم يكشف الكثير من الأوراق القانونية، وأن هناك مفاجأة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن قضية محمود كهربا، قد تظل كما هي لمدة عام ونصف، وأن كهربا سيظل يلعب، وكل فترة سيكون هناك عقد جلسات، ويحصل على تأجيل.

مندوب السودان لدى الأمم المتحدة يشيد بجهود مصر في حل الأزمة

عرضت قناة “إكسترا نيوز”، مقطع فيديو لـ مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، الذي أشاد بجهود مصر في حل الأزمة والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، وأكد أن بلاده ترحب بـ قمة دور الجوار، التي عقدت بمصر.

وقال إن بلاده تشيد بجامعة الدول العربية، والشقيقة مصر من أجل وقف الحرب، وأن هناك جهودا للحفاظ على أرض ومقدرات السودان.

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس 10 أغسطس





قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس 10-8-2023.

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الخميس 10 أغسطس





قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس 10- 8-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.98 جنيه للبيع، 33.84 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.44 جنيه للبيع، و39.26 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.64 جنيه للبيع، و100.18 جنيه للشراء.

شيكابالا لن يرحل عن الزمالك.. عفت نصار: يمتلك حبا ربانيا من الجماهير





أكد الكابتن عفت نصار، لاعب نادي الزمالك السابق، أن جماهير نادي الزمالك تعشق محمود عبد الرازق شيكابالا، وأنه في حالة انتقاد شخص لنجم كبير، يأتي بالسلب عليك.

وقال نصار، خلال حواره على قناة “الحدث اليوم”، إن شيكابالا رمز ويمتلك حبا ربانيا من الجماهير المصرية بالكامل وليس جمهور الزمالك فقط.

وانفعل على الهواء قائلا: "شيكابالا رمز غصب عنك، وهو أفضل من لمس الكرة في مصر".

وأشار إلى أن “الحملة الموجهة ضد شيكا، غير مقبولة، وأن شيكا لن يرحل عن نادي الزمالك، ولن يعلن اعتزال الكرة في هذا التوقيت، مهما حدث، ولكن شيكا يتحدث كونه قائد الفريق”.

انخفض 9 آلاف جنيه.. اتحاد الصناعات يزف بشرى سارة بشأن سعر الأرز

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرار إلزام شركات تعبئة الأرز بكتابة سعر الأرز على المنتج بأنه قرار بالغ الأهمية وسيخدم المستهلكين كثيرا، لافتا إلى أن القرار يشمل سلع عديدة أيضا.

عاجل| الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول





عرضت قناة أكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ووزير البترول طارق الملا.

وجاء عبر العاجل، أن اجتماع الرئيس جاء، لعدم تكرار مشكلات الكهرباء.

وفاة أصغر مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي وشقيقها في ظروف غامضة





عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " وفاة نجمة الراب الصغيرة ليل تاي وشقيقها في ظروف غامضة".

وجاء في التقرير، أن أصغر مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي، ماتت هي و شقيقها، فى ظروف غامضة.

وكشفت القناة أن أسرة نجمة الراب الصغيرة ليل تاي، صاحبة الـ 13 عامًا، أعلنت الوفاة.

ولم تعرض القناة أي تفاصيل عن سبب الوفاة.