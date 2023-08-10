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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير ضد روسيا.. إجراء عاجل من البحرية الأوكرانية بشأن الممرات بالبحر الأسود

البحر الأسود
البحر الأسود

أعلنت البحرية الأوكرانية، اليوم الخميس، عن ممرات مؤقتة للشحن المدني في البحر الأسود بعد تعليق مبادرة الحبوب التي انسحبت روسيا من الاتفاق الشهر الماضي.

أصدرت البحرية الأوكرانية أمرًا يعلن “ممرات مؤقتة للسفن التجارية المبحرة من / إلى الموانئ الأوكرانية”، مضيفة‘ أن “التهديد العسكري وخطر الألغام من الاتحاد الروسي لا يزال قائما على طول جميع الطرق”.

في الوقت الحالي، لا تسافر السفن التجارية من وإلى ميناء أوديسا الأوكراني أو الموانئ المجاورة، مما يعوق تصدير الحبوب من تلك الموانئ. غادرت آخر سفينة محملة بالحبوب أوديسا في 16 يوليو.

من غير الواضح ما إذا كان الطلب الأوكراني سيكون له تأثير كبير على رغبة الشحن التجاري للسفر إلى ما وراء موانئ الدانوب في غرب البحر الأسود.

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وقالت البحرية الأوكرانية إن الطرق التي أعلنت عنها “ستستخدم بشكل أساسي للسماح للسفن المدنية التي كانت في موانئ تشورنومورسك وأوديسا ويوجني الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي الشامل في 24 فبراير 2022 بالمغادرة”.

البحر الأسود روسيا البحرية الأوكرانية أوكرانيا

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