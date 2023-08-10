تراجع هامشي للمؤشرات في جلسة نهاية الأسبوع بالبورصة بعد أسبوع من الثبات.. فيديو

انخفضت مؤشرات البورصة في نهاية تداولات اليوم بجلسة نهاية الاسبوع ، متأثرة بمبيعات مؤسسات الاستثمار الأجنبية، والمحلية للأسهم، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.6 مليار جنيه مغلقا عند تريليون و202 مليار جنيه.

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية تراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» خلال تداولات اليوم بنسبة 0.3%، مسجلا 17,710 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» محدد الأوزان 0.43%، مسجلا 21,499 نقطة، وهبط مؤشر البورصة للعائد الكلي بنحو 0.26% ليسجل 7,413 نقطة.

وأضافت رمسيسوانخفض مؤشر البورصة الثانوي للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» متساوى الأوزان خلال جلسة التداولات بنسبة 0.35% لنحو 3,579 نقطة، تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان بنسبة 0.46%، مسجلًا 5,287 نقطة.

اتجهت مؤسسات الاستثمار الأجنبية والمحلية، والأفراد الأجانب لبيع الأسهم بصافٍ بلغ 56.5، 9 مليون جنيه، 500 ألف جنيه على الترتيب.

بينما اتجه الأفراد المحليون ومؤسسات الاستثمار العربية والأفراد العرب لشراء الأسهم بصافٍ بلغ 29.5، 19 و17.5 مليون جنيه على التوالي.

شهدت الجلسة تداول 687 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه من خلال 56.5 ألف عملية، حيث ارتفع 32 سهمًا وتراجع 90 وبقى 81 دون تغيير.