ريال مدريد يستهدف ضم ياسين بونو لتعويض غياب كورتوا

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني يستهدف التعاقد مع المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ريال مدريد قد أعلن إصابة تيبو كورتوا بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، الأمر الذي سيغيبه عن الملاعب لأغلب فترات الموسم الجديد.

وبحسب شبكة “ريليفو”، فإن بونو وكيبا حارس مرمى تشيلسي، هما خيارا ريال مدريد لتدعيم مركز حراسة المرمى لتعويض إصابة كورتوا.

وذكر موقع “جول” أن بونو يحب ريال مدريد وسيكون منفتحًا لإتمام الانتقال.

وبرز بونو مع منتخب المغرب ليقوده لاحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 بقطر في إنجاز تاريخي.