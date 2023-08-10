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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي بملوي

حادث مروري بملوي
حادث مروري بملوي

أصيب 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي جنوب المنيا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.


تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديدا بالقرب من مركز ملوي بين قريتي تونا الجبل ودلحا.
 

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الذائدة وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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