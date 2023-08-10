المشكلة في المريض.. تفاصيل نقص دواء الغدة الدرقية بالأسواق

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن دواء الغدة الدرقية الذي اعتاد عليه المواطنين من مصر، من إنتاج شركة إنجليزية موجود في مصر منذ سنوات ومرضى الغدة الدرقية اعتادوا عليه، ومعدلات الاستهلاك له في الفترات الأخيرة زادت بشكل واضح، وبالتالي أصبح هناك نوع من أنواع النقص في إنتاجه.

شعبة الأدوية تتحدث عن نقص دواء الغدة الدرقية

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن مصر تحدد الكمية التي تحصل عليها من الدواء بشكل سنوي، ولا تستطيع زيادة هذه الكمية، إذ أن الشركة ملتزمة بتعاقدات مع العديد من الدول، "على سبيل المثال أنا بتكلم مع الشركة بقولها في 2024 عاوز مليون علبة في شهر 6 وفي شهر 12، لو جيت في شهر 3 طلبت زيادة الكمية يقولك أسفين إحنا عندنا دول تانية".

وتابع أن معدل استهلاك دواء الغدة الدرقية ارتفع من قبل المصريين كان أحد الأسباب في نقص الدواء في الأسواق، لافتا إلى أن الدول العربية المجاورة يوجد فيها نقص في دواء الغدة الدرقية، فيحصلون عليه من داخل مصر، خاصة أن مصر تقدم هذا الدواء بشكل أرخص مما يتم تقديمه في الخارج حيث تقدمه مصر بسعر 69 جنيها.

وأردف، أن هيئة الدواء قامت بتوفير بديلين مصريين بنفس الكفاءة والسعر في دواء الغدة الدرقية الإنجليزي، كما أن هيئة الدواء المصرية سمحت لشركة ألمانية كبرى بجلب الدواء البديل بالدواء الإنجليزي ويدخل لمصر بسعر أقل من الدواء الإنجليزي، لافتا إلى أن الأزمة هي ثقافة مريض، إذ أنه اعتاد على دواء الغدة الدرقية بنوع معين لا يرغب في استبداله، وبالتالي فالمشكلة في ثقافة المريض وليس في نقص الدواء نفسه، إذ أن هيئة الدواء قدمت كل ما لديها من أجل توفير الدواء سواء من خلال بديله المصري أو بديله الألماني.

وناشد المصريين بأنه أي دواء غير متوفر في الأسواق يتم التواصل على الرقم 15501 رقم هيئة الدواء سيتم توفير الدواء ومكان بيعه في الصيدليات، لافتا إلى أن الهيئة تبذل كل جهودها لتوفير الأدوية للمصريين.