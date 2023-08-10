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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة: نظام الساعات المعتمدة يخدم متطلبات سوق العمل محليا ودوليا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شاركت جامعة المنصورة في فعاليات معرض ومؤتمر التعليم الدولي العالي للجامعات 2023، في دورته الـسابعة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى افتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي نظمته مؤسسة أخبار اليوم؛ بمشاركة كبرى الجامعات المصرية؛ الحكومية، والأهلية، والخاصة، والمعاهد العليا، خلال الفترة من 10- 11 أغسطس، بأرض المعارض بمدينة نصر.

تأتى مشاركة جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وبوفد برئاسة  الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، الدكتور أحمد أنور العدل المشرف على ادارة الوافدين، الدكتور أحمد رمضان مدير برنامج الصيدلة الاكلينيكية بجامعة المنصورة الأهلية

 

وأكد “ خاطر” أن مشاركة جامعة المنورة بفعاليات المعرض  بهدف التعريف بالكليات، والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة  للطلاب، وشرح المميزات وكافة التفاصيل للطلاب وأولياء الأمور ، وكذلك البرامج الجديدة والمتميزة المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والتي تتبنى نظام الساعات المعتمدة بالمرحلة الجامعية الأولى والتى تخدم متطلبات سوق العمل محليًا، وإقليميًا ودوليًا، ووظائف المستقبل.

وأشار الدكتور طارق غلوش إلى أن هذا المعرض يعد أحد أكبر معارض التعليم العالي في مصر، بمشاركة ٧٥ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ومعاهد حكومية وخاصة، ويعد المعرض فرصة للترويج والتسويق للإمكانيات، والقدرات التي تتوفر لدى الجامعة حيث يوجد 60 برنامج نوعى فى المرحلة الجامعية الأولى ( البكالوريس – الليسانس ) ، وإتاحة المجال أمام طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية؛ للاطلاع على أفضل البرامج والتخصصات المناسبة لهم، وما تشتمل عليه الجامعة من برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلى.

التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور مصطفى الكليات والبرامج الدراسية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور مصطفى مدبولي طلاب الشهادات المعادلة لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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