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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنذار.. بلاد الشام علي موعد مع تسجيل درجات حرارة قياسية

ارشيفي
ارشيفي

توقعت هيئة الأرصاد العراقية أن يسود طقس شديد الحرارة  في عموم مدن العراق خلال الاسبوع المقبل، مع فرص هطول زخات من الامطار الرعدية تشمل البصرة وغربها وبادية الجنوب وغرب الانبار والسليمانية.
 
 ووفق صحيفة ناس العراقية؛ ذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة له "تزداد شدة الموجة الحارة في عموم مدن العراق خلال الاسبوع المقبل وتصل ذروتها منتصف الاسبوع بدرجات حرارة في العاصمة بغداد وباقي مدن الوسط خلال النهار تتراوح ما بـين 50-51 مئوية، وأقل قليلا في شمال وغرب البلاد".
 
وقال أيضا "مع استمرار موجة الرطوبة والحرارة المرتفعة والمرهقة في مدن الجنوب طوال الاسبوع المقبل، وتتواجد السحب في مناطق متفرقة، وفرص هطول زخات من الامطار الرعدية تشمل البصرة وغربها وبادية الجنوب وغرب الانبار والسليمانية".
 
وأضاف "هذه الموجة تؤثر ايضا على بلاد الشام وشمال السعودية مع شدة وتنامي تأثير المرتفع المداري وتمركزه فوق الأردن وشمال غرب السعودية، ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها بفارق 4-5 درجات مئوية".
 
وأتم "التوقعات تشير الى ان بلاد الشام على موعد مع تسجيل درجات حرارة قياسية قد تتخطى الأرقام المسجلة في موجات حر سابقة هناك".

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