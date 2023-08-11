الزراعات التعاقدية وآليات تنفيذها.. الدكتور علي عبد المحسن يوضح

‏قال الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ‏الزراعات التعاقدية عبارة عن زراعة بتتم من خلال تعاقد بين البائع والمشتري وفقا لشروط معينة يتم الاتفاق عليها و تسجيلها في العقود.

‏وتابع خلال لقاء له في برنامج "مصر جديدة"، تقديم "ضياء رشوان"، المذاع عبر الشاشة "etc"، أنهم يطبقون في قطاع الزراعة سياسة التحول الاقتصادي وهي عبارة عن طريق ترك الزراعة لقوة السوق حسب العرض والطلب، مضيفا ولا يمكن أن نترك المزارعين يتأثروا بالأسعار العالمية والارتفاع أو الانخفاض واحتكار التجار، لذلك لجئنا لعمل "سعر الضمان" لضمان حد أدنى للسعر للمزارعين يكون قبل موعد الزراعة ليس موعد الحصاد.