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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواصفات جبارة.. سعر Galaxy Fold 4 فى سلطنة عمان

Samsung Galaxy Z
Samsung Galaxy Z Fold4

يعد جوال Samsung Galaxy Z Fold4 الرائد من علامة سامسونج الكورية أحد أبرز إصداراتها على الإطلاق فى الأسواق، لما يوفره من شاشة مبهرة وعتاد مميز للغاية .

وصل سعر جوال Samsung Galaxy Z Fold4 في سلطنة عمان لسعة 256 جيجابايت 275 ريالاً عمانياً.

Samsung Galaxy Z Fold4

جاء جوال Samsung Galaxy Z Fold4 بشاشة رئيسية قياس 7.6 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+.

والشاشة الخارجية لجوال Samsung Galaxy Z Fold4 قياس 6.2 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وأيضاً طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز في الثانية، مع نوتش في أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy Z Fold4

يأتى جوال Samsung Galaxy Z Fold4 بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI، من خلال معالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

يوفر جوال Samsung Galaxy Z Fold4 ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة في نقل البيانات، دون إم    إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy Z Fold4

يطرح جوال Samsung Galaxy Z Fold4 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

والكاميرا الأخرى لجوال Samsung Galaxy Z Fold4 المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 فريما بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy Z Fold4

يقدم جوال Samsung Galaxy Z Fold4 بطارية قوية سعة 4400 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، تشحن من 0 إلى 50% فى 30 دقيقة فقط، مع قارئ لبصمات الأصابع على جانب الجهاز، والمصنع من إطار من الألومنيوم المقوي بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتى عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، ويدعم القلم الإلكتروني الشهير S Pen، وتتحمل الشاشة طيها أكثر من 200 ألف مرة بدون أى مشكلات.

يمكنك شراء جوال Samsung Galaxy Z Fold4 في 3 ألوان هي البيج، والرمادي، والأخضر.

Samsung سامسونج Galaxy سلطنة عمان Samsung Galaxy Z Fold4

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