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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن أعراض خطيرة تنذر بالأزمة القلبية

جمال شعبان
جمال شعبان

الأزمة القلبية من أكثر الأمراض شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، ويصاب العديد نتيجة ممارسة بعض العادات اليومية و الغذائية الخاطئة.

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن بعض الأعراض الأعراض المبكرة التحذيرية غير النمطية  التي تنذر بالأزمة القلبية.

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كتب جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:"مش كل الأزمات القلبية بتيجي زي الصورة السينمائية في الوجدان المصري علي هيئة وجع زي وجع سكاكين 
بتقطع في منتصف الصدر وسقوط علي الأرض."

أضاف جمال شعبان:" هناك أعراض طفيفة تدريجية ضغط أو تقل في الصدر حموضة أو حرقان 
زي ارتجاع العصارة الحمضية إلي المريء أو وجع في أعلي البطن، وجع في الزُّور، وجع في الكتف الشمال، وجع في الفك السفلي ، وجع في الظهر، غثيان و رغبة في القيء، نهجان غير معتاد مع مجهودات عادية، عرق غزير ومتكرر دون مبرر."

كتب:"كل هذه الأعراض تقتضي السرعة والتحرك العاجل لإنقاذ القلب لأن كل ثانية قد تؤدي إلي تلف عضلة القلب وقد تودي بحياة المصاب، لأن عمل القسطرة التداخلية والدعامة الدوائية ، اللي بيسموها دعامة الحياة في الوقت الذهبي، مباشرة في الدقائق أو الساعات الأولي   لدي حدوث الأزمة ، قد يعيد الأمور إلي نصابها، وينقذ حياة الشخص، إذن هذه الأعراض الطفيفة ،جرس إنذار مبكر وخاصة في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط والسكر والدهون والمدخنين والذين لهم تاريخ وراثي 
بالأزمة القلبية وللاطمئنان يتم عمل رسم قلب أو رسم قلب بالمجهود وموجات صوتية ع القلب 
وانزيمات القلب والكولسترول والسكر التراكمي ومراجعة طبيب القلب أو مركز طواريء القلب لو الأعراض شديدة ."

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