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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رنة خلخال.. هيثم شاكر يستعد لطرح أغنيته الجديدة بمناسبة فصل الصيف

هيثم شاكر
هيثم شاكر

يستعد المطرب هيثم شاكر لطرح أغنية جديدة  بعنوان رنة خلخال، خلال الأيام القليلة القادم عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وبدأ هيثم شاكر الترويج لهذه الأغنية من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وقام بطرح البوستر الدعائى لها وعلق عليه قائلا:رنة خلخال قريبا.

 

أحدث أغنيات هيثم شاكر 

و طرح الفنان هيثم شاكر، فيديو كليب اغنية جديدة بعنوان “حكايتنا كملت” عبر القناه الرسمية الخاصة به على “اليوتيوب”.

 أغنية “حكايتنا كملت” كلمات تامر حسين، والحان محمد الصاوي، وتوزيع شريف ميكاوي، والفيديو كليب اخراج محمد القاضي. 

 

أغنية بصة 

يذكر أن طرح المطرب هيثم شاكر أحدث أغنياته بعنوان بصة وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

تغيير اسم أغنية هيثم شاكر 

أغنية بصة من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم ومن توزيع وسام عبد المنعم، وهي الأغنية التى أطلق عليها هيثم شاكر فى بداية تسجيله للأغنية أسم مليون دولار إلا أنه قرر تغير أسمها إلى بصة، لكونها أبسط واسمها فى حفظها لدى الجمهور.

 

هيثم شاكر والأغاني المنفردة

و بدأ المطرب هيثم شاكر الفترة الأخيرة فى التواجد على الساحة الغنائية بقوة وذلك عن طريق طرح العديد من الأغاني المنفردة بعيدا عن الألبومات، التى تأخذ وقتا طويلا فى التحضير والتسجيل.

وطرح خلال الفترة الماضية الكثير من الأغانيات الناجحة والتى حققت نسبة استماع عالية كان أخرها أغنية  مسيلي على عيونك.

هيثم شاكر رنة خلخال المطرب هيثم شاكر

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