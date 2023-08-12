النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات| مفيد أم ضار؟

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات هو نهج غذائي يحد بشكل أساسي من تناول الكربوهيدرات، يجب أن يحتوي النظام الغذائي للفرد السليم على حوالي 55٪ من الكربوهيدرات ويمكن وصف النظام الغذائي الذي يحتوي على أقل من 40٪ من الكربوهيدرات بأنه نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. ومع ذلك ، لا يوجد تعريف موحد، لكن من المهم أن نلاحظ أن الكربوهيدرات المنخفضة لا تعني عدم وجود الكربوهيدرات! لا يزال النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات يوفر ما لا يقل عن 20٪ من السعرات الحرارية اليومية من الكربوهيدرات، وفقًا لجمعية السكري الأمريكية ، لا يوجد نظام غذائي واحد يناسب الجميع يناسب جميع الأشخاص المصابين بداء السكري وأمراض القلب.

تختلف احتياجات الشخص من الكربوهيدرات باختلاف مستوى نشاطه ووزنه وأهدافه الصحية، يحتاج المرء أيضًا إلى مراعاة تفضيلاته الغذائية وأهدافه الأيضية ثم اتخاذ قرار بشأن كمية الكربوهيدرات التي تناسبه بشكل أفضل.

تقول الدكتورة ميجانا باسي ، مستشارة التغذية ، برنامج MyThali ، ArogyaWorld: "يجب أن يكون الهدف من اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات هو تقليل اعتماد الجسم على الجلوكوز كمصدر أساسي للطاقة وتشجيع استخدام الدهون المخزنة للحصول على الطاقة ، مما يؤدي إلى إمكانية فقدان الوزن وتحسين المؤشرات الصحية، الفكرة هي تقليل الكربوهيدرات خاصة تلك الموجودة في الأطعمة السكرية والنشوية مثل الخبز والمعكرونة والأرز والبطاطس والوجبات الخفيفة السكرية، يجب أن يشتمل النظام الغذائي الصحي منخفض الكربوهيدرات على مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية والكاملة وغير المصنعة مثل الخضروات والفواكه والفاصوليا والبقول والبروتينات الخالية من الدهون وبعض الحبوب الكاملة ".

مقاومة الأنسولين تزيد من المخاطر أيضًا

في مرض السكري من النوع 2 ، لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين بشكل فعال ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، يساعد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات على استقرار مستويات السكر في الدم ، مما يقلل الحاجة إلى الأنسولين المفرط أو الأدوية، ببطء وثبات يمكن للمرء أن يقلل من تناول الكربوهيدرات ويرى كيف تتغير مستويات الجلوكوز في الدم.

وفقًا للدكتور باسي ، "يمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أيضًا في تقليل الوزن ، مما يؤدي إلى تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مخاطر المضاعفات المرتبطة بمرض السكري وتقليل الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب ، فإن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد في خفض الدهون الثلاثية وزيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، وهما أمران ضروريان جدًا لصحة القلب، وقد أظهر أيضًا آثارًا إيجابية على مستويات ضغط الدم ، وهو أمر ضروري لتقليل مخاطر حدوث مضاعفات مرتبطة بالقلب ".

أطعمة يجب تجنبها

الأطعمة المصنعة ، مثل الوجبات الجاهزة والوجبات الخفيفة المالحة

الأطعمة الغنية بالسكر ، مثل الكعك والحلويات والمعجنات والبسكويت والمشروبات الغازية والعصائر

النشويات ، وخاصة الخبز الأبيض أو المعكرونة

المشروبات الكحولية

البطاطس ، بما في ذلك رقائق البطاطس والخضروات النشوية الأخرى

"تمت معالجة كل هذه الكربوهيدرات المكررة والسكريات البسيطة وهي في أشكال مهضومة مسبقًا (ألياف قليلة أو معدومة) ، يمتصها جسمنا بسرعة ويحولها إلى جلوكوز، يؤدي هذا إلى زيادة نسبة السكر في الدم ، وفي بعض الأحيان يبدأ الشخص في الشعور بالجوع مرة أخرى، يقول الدكتور باسي: "الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة والملح (الأطعمة المصنعة والمعالجة للغاية) يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وضغط الدم ، وكلها ضارة لمريض القلب".



يجب أن تأتي معظم السعرات الحرارية في النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات من:

خضروات

البروتين الخالي من الدهون ، مثل البيض والأسماك والمكسرات والتوفو

الدهون الجيدة ، مثل زيت الزيتون والأسماك والأفوكادو وزيت الخردل

ثمار باعتدال

المصدر: timesofindia