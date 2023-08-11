أطباء صينيون يصابون بالصدمة بعد اكتشاف أمر غريب بمعدة مريضة

أصيب الجراحون بالرعب بعد إزالة فضلات لمريضة بالغة من العمر 53 عامًا - التي تم تحديدها فقط باسم هوا - خلال إجراء عملية غريبة.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار "وكانت المريضة تُركت يائسة للحصول على المساعدة وتوسلت المسعفين في مستشفى جامعة تشجيانج الأول في شرق الصين لمساعدتها لإزالة فضلات عملاقة من بطنها، حيث كانت في حالة يرثى لها لمدة 10 أيام.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ، بدت المريضة وكانها حاملاً وكانت منتفخة جدًا بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى المستشفى.

اطباء يصابون بحالة من الرعب بعد اكتشاف أمر غريب بمعدة مريضة

فيما تراكمت الفضلات داخل جسدها بسبب الكتلة الهائلة التي أدت بدورها إلى صعوبة تنفسها.

عندما أزال الأطباء الفضلات من بطن المريضة، وجدوا أن جزءًا واحدًا من تلك الفضلات كان تقريبًا بنفس حجم كرة القدم.

فيما تم العثور على كبدها ومعدتها وأمعائها الدقيقة وأعضاء أخرى تتعرض للضغط من أمعائها المتوسعة، حيث قام الأطباء في وقت لاحق بتشخيصها بعيب خلقي أدى إلى تخلف خلايا الأعصاب المعوية.