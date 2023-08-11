مصرع شاب غرقا بمياه بحر الزاوية في الشرقية

لقي شخص مصرعه غرقا بمياه بحر الزاوية البتية دائرة مركز مشتول السوق، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى.
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي مشتول السوق باستقبال "السيد ي م" 18 سنة مقيم البتية دائرة مركز مشتول السوق "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياه بحر الزاوية البتية دائرة مركز مشتول السوق وتم إنتشال الجثة، ونقلها إلى مستشفي مشتول السوق وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.