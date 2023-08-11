البصل انخفض لـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة بالأسواق

شهدت أسعار بيع الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم الجمعة 11 أغسطس، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

أسعار الخضروات في السوق المصري

وسجلت الطماطم 7.5 جنيهات للكيلو، والبطاطس9.5 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 16 جنيها، بينما ارتفع سعر الكيلو الواحد للكوسة لتصل إلى 9 جنيهات.

ووصل الفلفل الرومي إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد، بينما سجلت الملوخية 5.5 جنيهات، والخيار 9 جنيه، والباذنجان 6 جنيات.

أسعار الفاكهة في السوق المصري

وبلغت أسعار الفاكهة سعر الكيلو الواحد من الخوخ 28 جنية، والعنب الأحمر25 جنيه، والعنب الأصفر25 جنيها، ، بينما استقر سعر الفراولة على 10 جنيهات.