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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف تفاصيل هجوم أوكراني بمسيرة على موسكو|فيديو

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إحباط هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الوزارة إنه تم إسقاط الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في منطقة غابات غربي مدينة موسكو.

وأكدت الوزارة أنه لم تقع إصابات أو أضرار إحباط الهجوم الإرهابي.

ومن جانبه، أعلن حاكم موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية اليوم الجمعة.

وقال سوبيانين على "تلجرام": "جرت محاولة للتحليق فوق المدينة بطائرة مسيرة. ونتيجة لأعمال الدفاع الجوي، تم القضاء عليها".

وأضاف: "لم يصب أحد بأذى عندما سقط الحطام في منطقة جسر كاراميشيفسكايا. لا توجد أضرار جسيمة، وخدمات الطوارئ في الموقع".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعلنت، في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس، أنها أسقطت ليلا 11 طائرة أوكرانية مسيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى طائرتين مسيّرتين كانتا تحلقان باتجاه العاصمة موسكو.

وكانت موسكو بمنأى عن الهجمات خلال النزاع في أوكرانيا الذي بدأ قبل أكثر من سنة، إلى أن بدأت تستهدف بهجمات في الأشهر الأخيرة.

 

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