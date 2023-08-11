عمر ربيع ياسين: سعد سمير لاعبا في سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن انتقال سعد سمير الي سيراميكا كليوباترا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب عمر ربيع :"رسميا سعد سمير ينتقل الي سيراميكا كليوبترا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر".

أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني عن اقتراب سعد سمير لاعب نادي فيوتشر المعار من النادي الأهلي من الإنضمام إلي سيراميكا كليوباترا.

وكتب مجدي عبد الغني: سعد سمير يقترب من الإنضمام إلي سيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الأهلي.

وأكد سعد سمير لاعب نادي فيوتشر المعار من النادي الأهلي أنه مستمر في الملاعب الفترة المقبلة.

وقال سمير لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم إف إم: انتهت إعارتي لنادي فيوتشر، تجربة مفيدة سعدت بها.

وأردف: النادي الأهلي ترك لي الخيار إذا أردت أن استمر في الملاعب سوف يساعدني الاحمر في اختيار خطوتي الجديدة.

وتابع: أما إذا قررت أن أنهي مشواري فسوف يكون لي دور داخل الاهلي.

وأوضح: قررت ان استمر في الملاعب وسأخرج للخطوة المقبلة عن طريق الاهلي.

وعن إمكانية عودته لصفوف النادي الأهلي أكد سمير أن الجهاز الفني له رؤية وهو يحترمها.