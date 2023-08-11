خطبة الجمعة اليوم| علماء الأوقاف: الولي الحق مؤدٍّ للطاعات وقَّاف عند حدود الله لا يأكل إلا حلالًا

أدى علماء الأوقاف خطبة الجمعة اليوم، ضمن فعاليات القوافل الدعوية للمساجد الكبرى برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بإحدى عشرة محافظة.

علماء الأوقاف خطبة الجمعة اليوم

وأكد علماء الأوقاف خطبة الجمعة اليوم، هي:

1- مديرية أوقاف الجيزة (إمبابة)

2- مديرية أوقاف الإسماعيلية (أبو عطوه)

3- مديرية شمال سيناء (نخل)

4- مديرية أوقاف الدقهلية (بلقاس)

5- مديرية أوقاف البحر الأحمر (رأس غارب)

6- مديرية أوقاف الفيوم (اطسا)

7- مديرية أوقاف المنيا (بني عبيد)

8- مديرية أوقاف الإسكندرية (العامرية)

9- مديرية أوقاف قنا (الوقف)

10- مديرية أوقاف دمياط (فارسكور)

11- مديرية أوقاف أسوان (بنبان)

علماء القوافل الدعوية في خطبة الجمعة اليوم

وقد شملت هذه القوافل أداء خطبة الجمعة اليوم ضمن شعائر آخر جمعة في محرم، حيث تحدث الجميع بصوت واحد حول موضوع: "اسم الله الولي"، مؤكدين أن الله (عز وجل) ولي الذين آمنوا، يتولاهم بعونه وتوفيقه وإحسانه وإكرامه، ويتولى أمرهم كله: نصرهم وهدايتهم ومكافأتهم، فهو السميع دعاءهم المجيب لهم، حيث يقول الحق سبحانه على لسان نبينا (صلى الله عليه وسلم): "‌إِنَّ ‌وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ"، ويقول سبحانه على لسان سيدنا يوسف (عليه السلام): "رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ‌فَاطِرَ ‌السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ"، ويقول تعالى على لسان سيدنا موسى (عليه السلام): "أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ"، ويقول تعالى في أهل الجنة: "لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ".

وشدد: الولي الحق مؤدٍّ للطاعات، وقَّاف عند حدود الله، لا يأكل إلا حلالًا، ولا يُطعم أهله إلا حلالًا، فولاية الله تقتضي أن تحب الله، وأن تحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، حتى يحبك الله ورسوله، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَــا، وَأَنْ يُحِبَّ المَـرْءَ لاَ يُحِبُّـهُ إِلَّا لله، وَأَنْ يَكْـرَهَ أَنْ يَعُـودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ).