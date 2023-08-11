عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطبة الجمعة اليوم| علماء الأوقاف: الولي الحق مؤدٍّ للطاعات وقَّاف عند حدود الله لا يأكل إلا حلالًا

رئيس القطاع الديني
رئيس القطاع الديني بالأوقاف

أدى علماء الأوقاف خطبة الجمعة اليوم، ضمن فعاليات القوافل الدعوية للمساجد الكبرى برئاسة الدكتور  هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بإحدى عشرة محافظة.

علماء الأوقاف خطبة الجمعة اليوم

وأكد  علماء الأوقاف خطبة الجمعة اليوم، هي:
1- مديرية أوقاف الجيزة (إمبابة)
2- مديرية أوقاف الإسماعيلية (أبو عطوه)
3- مديرية شمال سيناء (نخل)
4- مديرية أوقاف الدقهلية (بلقاس)
5- مديرية أوقاف البحر الأحمر (رأس غارب)
6- مديرية أوقاف الفيوم (اطسا)
7- مديرية أوقاف المنيا (بني عبيد)
8- مديرية أوقاف الإسكندرية (العامرية)
9- مديرية أوقاف قنا (الوقف)
10- مديرية أوقاف دمياط (فارسكور)
11- مديرية أوقاف أسوان (بنبان)

آخر جمعة من محرم .. وزير الأوقاف من الإمام الشافعي|لا ولاية بلا علم وعمل أو خلق .. أداء الفرائض وأكل الحلال أهم مفاتيح باب الولاية .. والولي الحق يعمِّر الدنيا بالدين

آخر جمعة من محرم.. جمعة: أداء الفرائض وأكل الحلال أهم مفاتيح باب الولاية

علماء القوافل الدعوية في خطبة الجمعة اليوم

وقد شملت هذه القوافل أداء خطبة الجمعة اليوم ضمن شعائر آخر جمعة في محرم، حيث تحدث الجميع بصوت واحد حول موضوع: "اسم الله الولي"، مؤكدين أن الله (عز وجل) ولي الذين آمنوا، يتولاهم بعونه وتوفيقه وإحسانه وإكرامه، ويتولى أمرهم كله: نصرهم وهدايتهم ومكافأتهم، فهو السميع دعاءهم المجيب لهم، حيث يقول الحق سبحانه على لسان نبينا (صلى الله عليه وسلم): "‌إِنَّ ‌وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ"، ويقول سبحانه على لسان سيدنا يوسف (عليه السلام): "رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ‌فَاطِرَ ‌السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ"، ويقول تعالى على لسان سيدنا موسى (عليه السلام): "أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ"، ويقول تعالى في أهل الجنة: "لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ".

وشدد: الولي الحق مؤدٍّ للطاعات، وقَّاف عند حدود الله، لا يأكل إلا حلالًا، ولا يُطعم أهله إلا حلالًا، فولاية الله تقتضي أن تحب الله، وأن تحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، حتى يحبك الله ورسوله، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَــا، وَأَنْ يُحِبَّ المَـرْءَ لاَ يُحِبُّـهُ إِلَّا لله، وَأَنْ يَكْـرَهَ أَنْ يَعُـودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ).

خطبة الجمعة اليوم الأوقاف علماء الأوقاف القوافل الدعوية رئيس القطاع الديني آخر جمعة في محرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

فلوسي يا حرامي .. زوجة سعد الصغير تثير الجدل برسالة غامضة

موضوعات متعلقة

آخر جمعة من محرم .. وزير الأوقاف من الإمام الشافعي|لا ولاية بلا علم وعمل أو خلق .. أداء الفرائض وأكل الحلال أهم مفاتيح باب الولاية .. والولي الحق يعمِّر الدنيا بالدين

آخر جمعة من محرم.. جمعة: أداء الفرائض وأكل الحلال أهم مفاتيح باب الولاية

آخر جمعة من محرم| من هم أولياء الله تعالى.. وزير الأوقاف يوضح

وزير الأوقاف: الأخذ بالأسباب وحسن التوكل على الله إيواء إلى ركن شديد

بث مباشر.. شعائر آخر جمعة من المحرم بمسجدي السيدة نفيسة والإمام الشافعي

بث مباشر .. شعائر صلاة آخر جمعة في محرم من الحرمين الشريفين

خير ما دعا به الرسول يوم الجمعة .. أدركه بـ 7 كلمات قبل الغروب

قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة.. سنة عظيمة احذر أن تفوتك

ترشيحاتنا

أول تعليق قطري على الصفقة بين إيران وأمريكا

محمد صلاح يختار تشكيلته في لعبة فانتازي بـ البريميرليج

صفقة تونسية جديدة في الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

السر فيه .. روسيا تكشف مطلب أوكرانيا لفتح طريق السلام

خطيب المسجد الحرام : بقاء المرء في الدنيا محدود| والانتقال إلى الآخرة قريب

ماذا حدث لإمام الحرم المكي؟ بيان عاجل عن حالة ماهر المعيقلي الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 100 مليون جنيه.. حكاية أغلى إبريق شاي في العالم

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن أعراض خطيرة تنذر بالأزمة القلبية

احترس.. الحرارة الشديدة تدمر الصحة العقلية والنفسية

الكسل يؤدي لكارثة.. تحذير هام من جمال شعبان

فيديو

مش بـ 1000 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

محدش ينزل البحر | تحذير من الأرصاد ومفاجأة في درجات الحرارة

فرجت عليه الشارع.. ردود فعل النجمات مع المتحرشين| بعضها مفاجئ

صوت ملائكي.. طفل يبهر رواد مول شهير في حب المصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ