التمثيل العمالي بالسعودية ينشر كشفا بأسماء65 مصريا حاصلين على تأشيرة خروج نهائي

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة العمل بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن ورود كشوف جديدة خلال الاسبوع الحالي، بأسماء ٦٥ مواطناً مصريا من الحاصلين على تأشيرة الخروج النهائي وبلاغ تغيب من إدارة الوافدين ؛وعليهم ملاحظات ؛ ويرجي الحضور مرة اخري إلى الشئون القانونية أو التوجه مباشرة الي الجهة المشار إليها أمام خانة الملاحظات .

ونشر مكتب التمثيل العمالي على موقع السفارة المصرية بالرياض كشوف بأسماء ٢٣ تأشيرة خروج نهائي لمواطنين مصريين عليهم ملاحظات من إدارة الوافدين.

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أنه صدر خلال الأسبوع الحالي - ايضا- ؛ كشوف بأسماء ٤٢ مواطنا المتقدمين بطلبات الخروج النهائي وبلاغ تغيب ويرجي الحضور مرة أخرى الى الشئون القانونية ، او التوجه مباشرة الى الجهة المشار اليها امام الملاحظة .

وقال " رجائي " إن كشوف الملاحظات تشمل ٢٣ مواطنا صادر بشأنهم ملاحظات من ادارة الوافدين للمتقدمين بطلبات الخروج النهائي برجاء الحضور مرة أخرى الى الشئون القانونية ، او التوجه مباشرة الى الجهة المشار اليها امام الملاحظة؛ فضلا عن الحاصلين على تأشيرة الخروج النهائى بعد موافقة مكتب العمل ( تاشيرة نظامية ) او من عليهم بلاغات تغيب ( بصمة مرحل ) ويمكن طباعة تأشيرة الخروج النهائي من على منصة أبشر أو منصة مقيم أو الحجز والسفر مباشرة دون الحاجه الى طباعتها مع ضرورة المغادرة خلال المدة المحددة لكل عامل أمام اسمه؛ كما تشمل الكشوف ٤٢ مواطنا مصريا خروج نهائي.

وشدد رئيس مكتب التمثيل العمالي على أنه علي أبناء الجالية المصرية الالتزام بجميع التعليمات والقوانين المعمول بها فى المملكة العربية السعودية.