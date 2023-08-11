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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بزيادة 29.2%.. شركات التأمين تسدد 13.3 مليار جنيه تعويضات خلال 5 أشهر

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إرتفاع في قيمة التعويضات التأمينية خلال الفترة من يناير حتي مايو  الماضي بنسبة 29.2% على أساس سنوي.

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كشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملائها خلال ال 5 أشهر الأولي من 2023  بلغت 13.3 مليار جنيه مقابل 10.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2022، بمعدل نمو 29.2%.

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول إداء القطاع المالى غير المصرفى خلال الفترة من يناير حتي مايو  2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 4.9 مليار جنيه خلال ال 5 أشهر الأولي من 2023 مقابل 3.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، بنمو 29.7%.

واضاف تقرير الرقابة المالية ، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال شهدت نمو خلال الفترة من يناير حتي مايو الماضي لتسجل سجلت 8.4 مليار جنيه ، مقابل 6.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بزيادة 28.8 %

تعويضات لعملاء التأمين التجاري

وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 29.8% لتسجل 11.9  مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتي مايو  2023، مقارنة 9.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن  زيادة قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي الي 1.3 مليار  جنيه خلال الفترة من يناير حتي مايو  2023، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من2022، بزيادة قدرها 23.6 %.

 

 

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