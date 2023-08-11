الاقتصاد البريطاني يسجل 0.2% نموا في الربع الثاني من العام الجاري

سجَّل الاقتصاد البريطاني معدل نمو 0.2 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن حقق أداءً جيدًا بشكل غير متوقع في الفترة ما بين أبريل ويونيو الماضيين.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أنَّ الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع بنسبة 0.5 بالمائة في يونيو الماضي، بدعم من قطاع التصنيع.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة في يونيو، دون تسجيل أي نمو خلال الربع الثاني بأسره.

وكان الاقتصاد البريطاني قد سجل نموًّا بنسبة 0.1 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري.

تعافي اقتصادي

وقال دارين مورجان مدير الإحصاءات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاء البريطاني: "لقد تعافى الاقتصاد من تأثير عطلة البنوك في مايو الماضي وعاد ليسجل أداءً قويًّا في يونيو".

وأضاف أنَّ قطاع التصنيع شهد أداءً شهريًّا قويًّا في قطاعي السيارات والصناعات الدوائية اللذين شهدا نموًّا قويًّا بصفة خاصة