أسامة ربيع: الحرب الروسية الأوكرانية ليس لها تأثير على حركة التجارة.. فيديو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتصريحات للفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وأكد أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس تمكنت من تحويل أزمة فيروس كورونا إلى منحة، حيث اتخذت حلولًا مبتكرة وحوافز للشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار الي انه بفضل هذه الجهود الإيجابية، تم دفع خطوط تجارية جديدة إلى القناة من الساحل الشرقي الأمريكي وغرب أوروبا وغيرها.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الحرب الروسية الأوكرانية ليس لها تأثير على حركة التجارة ، مما يعزز دور قناة السويس كممر تجاري رئيسي في العالم.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس ان الخطوط التجارية الجديدة تمثل فرصًا كبيرة لتنمية الاقتصاد المصري وزيادة الواردات المالية.

https://fb.watch/ml-1AVdBc0/?mibextid=80Rg2Q