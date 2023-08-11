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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي

مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام

حصل صدى البلد على أسماء مصابي الحادث الذي وقع اليوم الجمعة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي وأسفر عن إصابة 12 شخصا.

إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي

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واستقبلت مستشفى مطروح العام حازم م. ف- 19 سنة، يعانى اشتباه pc وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إبراهيم م. ف- 18 سنة، مصاب بجروح وكدمات، محمد ح. م- 16 سنة، مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، فارس ع. ز- 15 سنة، مصاب بسحجات بالوجه وكدمات متفرقة، شريف م. ك- 17 سنة، مصاب بسحجات بالوجه وكدمات متفرقة، محمد ح. ا- 23 سنة، مصاب باشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والوجه يوسف ح. ا- 13 سنة، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc، حسام أ. ا- 17 سنة، مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، السيد م. ع- 38 سنة، مصاب بجروح وكدمات، مصطفي ع. ع 19 سنة مصاب باشتباة ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، إسلام م. ع 24 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد ف. ن 16 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ".

كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 33 طريقا مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
واستقبلت مستشفى مطروح العام 12 مصابا وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

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