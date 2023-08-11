مسئول سابق بالبنتاجون يكشف: نفاد صواريخ الدفاع الجوي في أوكرانيا

كشف الكولونيل دوجلاس ماكجريجور المستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن أوكرانيا لن تستطيع الدفاع عن العاصمة كييف أمام هجمات الجيش الروسي والطائرات بدون طيار.

وأرجع السبب إلى أن صواريخ الدفاع الجوي نفدت من أوكرانيا، مشيرا إلى أنهم سيخلون كييف لأنهم غير قادرين على تحمل الصواريخ والطائرات بدون طيار"، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد أن أوكرانيا استنفدت مخزوناتها من الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي، ولا تستطيع الدول الغربية إمدادها في وقت قصير.

وأشار إلى أنه في النهاية، قد تتعرض كييف للهجوم بسبب عدم قدرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حماية العاصمة.

وفي وقت سابق قال ميخائيل بودولاك مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، إن كييف تحتاج إلى 10-12 نظام دفاع جوي باتريوت لحماية كامل أراضي أوكرانيا.