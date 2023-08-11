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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حتى لو بكميات صغيرة.. تحذير من أضرار القهوة على الأطفال

اضرار القهوة على
اضرار القهوة على الأطفال

هناك العديد من التحذيرات التي اقر بها أطباء الأطفال، أن القهوة تحتوي على الكافيين، قد تضر بصحة الأطفال حتى لو تم تناولها بكميات ضئيلة.

 

اضرار القهوة على الأطفال 

 

وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بعدم تناول القهوة، أو الشاي، أو الصودا، أو المشروبات الرياضية، أو غيرها من المنتجات التي تحتوي على الكافيين للأطفال دون سن 12 عامًا.

 

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وأكدت الأكاديمية ان شرب القهوة قد يكون مسموح في فترة المراهقة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا، بحد اقصى 100 ميلليجرام في اليوم، أي نحو فنجان قهوة صغير.

 

اضرار القهوة على الأطفال

 

ولكن بالنسبة لأضرار القهوة على الأطفال فأن من الكافيين قد يتسبب لهم في إعاقة أدائهم، وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويساهم بارتداد الحمض، ويسبب القلق واضطرابات النوم لدى الأطفال. 

 

في الجرعات العالية من القهوة على الأطفال، يمكن أن يشكل الكافيين خطرًا على حياتهم، فقد يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب.

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