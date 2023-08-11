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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وقف تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري ببني سويف

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود الدولة في مواجهة مخالفات البناء، والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بالبناء المخالف ، من خلال تطبيق القانون والتعامل الفوري في المهد مع أية مخالفات مستجدة والتي يتم رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية أو حملات مسؤولي الوحدات المحلية. 

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أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد على الإجراءات القانونية المنفذة حيال قيام أحد المواطنين بشارع أحمد حجازي بمدينة بني سويف بتحويل وحدة سكنية يملكها  إلى نشاط تجاري بدون ترخيص، من الجهات المختصة واتباع الإجراءات اللازمة

قامت الوحدة المحلية برئاسة  هاني الجويلي بتشكيل لجنة ضمت علاء الصغير، والأستاذ فواز رجب نائبي رئيس المدينة، والأستاذ أشرف أحمد رئيس المنطقة الخامسة، ومسئولي الإدارة الهندسية والتنظيم، بوقف الأعمال المخالفة، وإلزام المخالف برد الشيء لأصله، مع اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

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