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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فوائد وأضرار المكملات الغذائية وجداول التمرينات الصحيحة في الجيم.. فيديو

التمرينات في الجيم
التمرينات في الجيم

الجيم هو أحد الأماكن الشائعة التي يلجأ إليها الأشخاص لممارسة التمارين الرياضية وتحسين اللياقة البدنية، ومن أجل الاستفادة القصوى من وقتهم في الجيم، يحتاج الأفراد إلى وضع جداول تمارين صحيحة ومتوازنة. 

قال الكابتن أحمد حنفي، أحد مدربي اللياقة البدنية، إنه يجب تنظيم وقت التمرين وتحديد الأهداف والأنشطة المحددة، وبذلك، يمكن للأفراد أن يستغلوا وقتهم بشكل فعال ويزيدوا من إنتاجيتهم.

وأضاف حنفي أنه يجب تحقيق التوازن البدني عن طريق وضع جدول تمارين متوازن، يتم تغطية مختلف جوانب اللياقة البدنية بشكل مناسب، مثل القوة العضلية، والتحمل القلبي الوعائي، والمرونة، وبذلك، يمكن للأفراد تحسين اللياقة العامة لجسمهم.

ويجب توزيع متوازن للتمارين على مدار الأسبوع، مما يسمح للعضلات والأنسجة بالتعافي والاستعداد للتحمل البدني. وبذلك، يمكن الحد من خطر الإصابات الناتجة عن الإجهاد الزائد.

وتابع أن المكملات الغذائية منتجات يتم تناولها بجانب النظام الغذائي العادي لتعزيز الصحة وتحسين الأداء البدني، وقد شهدت المكملات الغذائية انتشاراً واسعاً في السنوات الأخيرة، حيث يلجأ العديد من الأشخاص إليها لتلبية احتياجاتهم الغذائية أو لتحسين أدائهم الرياضي.

وأشار إلى أن المكملات الغذائية هي منتجات تحتوي على مكونات غذائية، مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والأعشاب الطبية، وتكون عادةً متوفرة في شكل أقراص أو كبسولات أو مساحيق. تنقسم المكملات الغذائية إلى عدة أنواع مثل، المكملات الفيتامينية والمعدنية: وتحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم، المكملات البروتينية وتحتوي على البروتينات التي تلعب دوراً هاماً في بناء العضلات وتجديد الأنسجة، المكملات الدهنيةوتحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميغا-3 وأوميغا-6 التي تعزز صحة القلب والدماغ.

وتعتبر المكملات الغذائية مفيدة في بعض الحالات، لسد النقص الغذائي حيث يعاني بعض الأشخاص من نقص فيتامينات أو معادن معينة في الجسم، وتعزز المكملات الغذائية تلك النقص وتساعد في تلبية الاحتياجات الغذائية اليومية.

وأشار الكابتن أحمد وجيه إلى أن بعض المكملات الغذائية قد تسبب آثارًا جانبية مثل الغثيان والإسهال والصداع، ويجب على الأفراد أن يكونوا على دراية بالآثار الجانبية المحتملة للمكملات التي يتناولونها وإبلاغ الطبيب إذا ظهرت أي آثار جانبية غير مرغوب فيها.

https://fb.watch/ml0SPcDOd2/?mibextid=9R9pXO

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