حسام موافي: هناك أنواع من الصرع بدون أعراض كلاسيكية.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة الصرع التي تصيب العديد من الأشخاص، موضحًا أن هناك بعض أنواع الصرع قد تأتي بطريقة غير كلاسيكية.

حسام موافي: الصداع واحد من أعراض الإصابة الصرع

وقال موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، إن بعض هناك بعض الحالات التي تعاني من بعض الأعراض عن الجانبية مثل «الصداع» مؤشر على عرض للإصابة بالصرع.

وتابع: عند التوجه للطبيب ومعرفة الأسباب التي يعاني منها المريض من الصداع وحال عدم وجود أي مشكلة يجب إجراء رسم مخ، وفي حالة عدم وجود أي عرض يجب على المريض التوجه لطبيب نفسي. .